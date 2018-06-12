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انتهاء الاجتماع الموسع بين ترامب وكيم

دونالد ترامب وكيم جونغ أون يتجولان في طريقهم الى اجتماع القمة

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دونالد ترامب وكيم جونغ أون يتجولان في طريقهم الى اجتماع القمة
Reuters
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أعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب أن اجتماعه المباشر مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ اون كان "جيدا جدا جدا" و بينهما "علاقة ممتازة".

التقى ترامب وكيم لحوالي 40 دقيقة على انفراد، انضم إليهما فقط مترجمين.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات بينما كان هو وكيم يسيران جنباً إلى جنب في الشرفة عندما كانا يتوجهان إلى اجتماع موسع مع مساعدين.

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