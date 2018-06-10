رئيس وزراء إثيوبيا يستجيب للسيسي ويقسم بعدم إلحاق الضرر بمياه مصر

طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال مؤتمر صحفي، أن يؤكد قاسما بالله، عدم نية إثيوبيا على إلحاق الضرر بمصر.

وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي، أكد خلال المؤتمر الصحفي في القاهرة، أن بلاده لن تمس بالمصالح المائية المصرية، فبادره الرئيس المصري بطلب أن يكرر بعده بالقول "والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر".

المصدر: وكالات