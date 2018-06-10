عملية إخراج صناديق الاقتراع من الحريق في العراق

أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيام فرق الدفاع المدني بإخراج صناديق التصويت في الانتخابات الأخيرة في العراق، فيما لا تزال أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من مكان الحريق.

ويظهر في الشريط عدد من المدنيين والعسكريين وهم يقومون بمحاولة لإنقاذ صناديق الاقتراع، بعد أن شب حريق في أحد مخازن شركة المواد الغذائية والتي تستخدمها المفوضية لحفظ الصناديق.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في العراق، أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق الذي اندلع في مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وأشارت الداخلية في بيان لها، أنه "تجري عملية نقل الصناديق من المكان الذي اندلع فيه الحريق".

alsumaria.tv/news

alsumaria.tv/news

alsumaria.tv/news

alsumaria.tv/news

المصدر: وكالات