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عملية إخراج صناديق الاقتراع من الحريق في العراق

فيديوهات

عملية إخراج صناديق الاقتراع من الحريق في العراق
alsumaria.tv/news
عملية إخراج الصناديق من المخازن المحترقة
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أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيام فرق الدفاع المدني بإخراج صناديق التصويت في الانتخابات الأخيرة في العراق، فيما لا تزال أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من مكان الحريق.

ويظهر في الشريط عدد من المدنيين والعسكريين وهم يقومون بمحاولة لإنقاذ صناديق الاقتراع، بعد أن شب حريق في أحد مخازن شركة المواد الغذائية والتي تستخدمها المفوضية لحفظ الصناديق.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في العراق، أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق الذي اندلع في مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وأشارت الداخلية في بيان لها، أنه "تجري عملية نقل الصناديق من المكان الذي اندلع فيه الحريق".

alsumaria.tv/news
alsumaria.tv/news
alsumaria.tv/news
alsumaria.tv/news

المصدر: وكالات

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