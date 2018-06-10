جيش من الصيصان يفقس في إحدى المزابل ويغزو مدينة جورجية

فقست مئات البيضات بعد رمي إحدى المداجن لها في مكب للقمامة في مدينة مارنولي في جمهورية جورجيا، لتفرخ الصيصان داخل البيض المرمي وتخرج منه زاحفة على المدينة.

ونشر بعض السكان شريط فيديو حول ذلك، في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووصف عمدة مدينة مارنولي تيمور أبازوف هذه الحالة بأنها غير عادية، وأشار إلى أن الصيصان وصلت من مركز النفايات إلى وسط المدينة وقام بعض السكان بالتقاطها وأخذها.

وقال العمدة: "حسب علمي اعتبروا في مزرعة الدواجن أن البيض فاسد ولذلك تم رميه في مكب القمامة. وهناك بفضل توفر الحرارة المناسبة فقس البيض وخرجت الكتاكيت منه".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين