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فيديو.. مصرع شخص في حريق كبير التهم فندقا في أربيل

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فيديو.. مصرع شخص في حريق كبير التهم فندقا في أربيل
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مصرع شخص في حريق كبير التهم فندقا في أربيل
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اندلع حريق كبير في فندق فيو وسط محافظة بأربيل، وهرعت فرق الدفاع المدني للسيطرة عليه وإخماد ألسنة اللهب.

وقال مصدر محلي بالمحافظة إن الحريق وقع بمنطقة تيراوة وسط أربيل، مضيفا أنه أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح.

وبحسب مقطع فيديو نشرته "السومرية نيوز"، فقد ألحق الحريق أضرارا مادية كبيرة بالفندق.

يذكر أن محافظات إقليم كردستان شهدت خلال الفترة الماضية حوادث مماثلة أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص.

المصدر: "السومرية نيوز"

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