الجيش السوري يعثر على شبكات من الأنفاق في الغوطة الشرقية

عثر الجيش السوري على شبكات من الأنفاق، خلال تمشيطه القرى والبلدات في الغوطة الشرقية من مخلفات المسلحين، الذين أخرجوا مؤخرا منها.

وذكرت وكالة "سانا" للأنباء أن وحدات من الجيش عثرت اليوم على مشفيين ميدانيين تحت الأرض يصل بينهما نفق يبلغ طوله أكثر من 400 متر ومجهز بوسائل الإضاءة في بلدة عربين.

وأشارت إلى أن وحدة من الجيش عثرت على نفق ضخم في بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية يمتد عدة كيلومترات ويتفرع إلى فرعين، يصل الأول بلدة عين ترما ببلدة زملكا شمالا بينما يمتد الآخر من عين ترما إلى جوبر غربا.

المصدر: سانا