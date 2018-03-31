اللقطات الأولى للطائرة الإسرائيلية التي سقطت جنوب لبنان

نشر "الإعلام الحربي" التابع لحزب الله اللبناني مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لطائرة التجسس الإسرائيلية من دون طيار التي سقطت بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان.

ونقلت قناة الميادين السبت عن مصادر مطلعة أن الطائرة سقطت في منطقة خلّة مريم دون معرفة أسباب سقوطها، وأن طائرة تجسس أخرى قامت باستهداف الطائرة الأولى بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.

المصدر: youtube