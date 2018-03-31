فتاة تشعل الإنترنت بأداء صيني فذّ لـ"كاتيوشا" الروسية

أشعلت فتاة صينية مواقع التواصل الاجتماعي، بأدائها الخرافي الرائع لأغنية "كاتيوشا" الروسية في أحد برامج المواهب الصينية.

الشابة الصينية قدمت الأغنية الروسية التي تعد رمزا لشجاعة وصمود الجنود الروس في الحرب الوطنية العظمى، بمزيج من اللغتين الروسية والصينية.

وحصل مقطع الفيديو بعد رفعه على موقع اليوتوب على 1.3 مليون مشاهدة، وأكثر من ثلاثة آلاف تعليق.

يذكر أن أغنية "كاتيوشا" من وضع الموسيقار، ماتفيه بلانتير، والشاعر، ميخائيل إيساكوفسكي، تروي قصة فتاة روسية تقف على شاطئ النهر لترسل تحية إلى حبيبها المدافع عن الوطن على الحدود، وتتعهد ألا تنساه وأن تحافظ على حبها له.

المصدر: lenta.ru