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عمرو دياب في الجامعة الأمريكية: إطفي السيجارة دي!

فيديوهات

عمرو دياب في الجامعة الأمريكية: إطفي السيجارة دي!
twitter.com/amrdiab
عمرو دياب
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمغني المصري عمرو دياب في حفله الأخير بالجامعة الأمريكية في مصر، وهو يخاطب أحد الحاضرين بالقول: "إطفي السيجارة دي".

ويبدو أن "الهضبة"، المعروف بمواظبته على ممارسة الرياضة، أراد توجيه رسالة هامة لجمهوره بمضار التدخين الصحية، وعدم إزعاج الآخرين بدخان سجائرهم.

المصدر: وكالات

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