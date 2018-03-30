عمرو دياب في الجامعة الأمريكية: إطفي السيجارة دي!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمغني المصري عمرو دياب في حفله الأخير بالجامعة الأمريكية في مصر، وهو يخاطب أحد الحاضرين بالقول: "إطفي السيجارة دي".

ويبدو أن "الهضبة"، المعروف بمواظبته على ممارسة الرياضة، أراد توجيه رسالة هامة لجمهوره بمضار التدخين الصحية، وعدم إزعاج الآخرين بدخان سجائرهم.

اطفي ياض السيجارة دي !

عمرو دياب قدوتنا ❤️ pic.twitter.com/4wGrZQ6Yko — Amr Diab Videos (@DiabVideos) March 26, 2018

المصدر: وكالات