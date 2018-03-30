عمرو دياب في الجامعة الأمريكية: إطفي السيجارة دي!
twitter.com/amrdiab
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1s9
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمغني المصري عمرو دياب في حفله الأخير بالجامعة الأمريكية في مصر، وهو يخاطب أحد الحاضرين بالقول: "إطفي السيجارة دي".
ويبدو أن "الهضبة"، المعروف بمواظبته على ممارسة الرياضة، أراد توجيه رسالة هامة لجمهوره بمضار التدخين الصحية، وعدم إزعاج الآخرين بدخان سجائرهم.
اطفي ياض السيجارة دي !— Amr Diab Videos (@DiabVideos) March 26, 2018
عمرو دياب قدوتنا ❤️ pic.twitter.com/4wGrZQ6Yko
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)