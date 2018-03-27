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عمدة كيميروفو الروسية يركع على ركبتيه اعتذارا أمام الحاضرين

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في حادثة صفق لها جميع الحاضرين المكلومين، ركع عمدة مدينة كيميروفو الروسية على ركبتيه ليعبر عن اعتذاره بسبب حريق اندلع في مركز تجاري وخلف عشرات الضحايا.

حاول عمدة كيميروفو، تسيفليف، التكلم إلى حشد من الناس تجمعوا في تظاهرة صامتة، إلا أن الميكرفون لم يعمل، فقرر الركوع على ركبتيه، وبعدها وقف قائلا: "قديما كان الناس في روسيا يقفون على ركبهم ليعتذروا".

المصدر: وكالات

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