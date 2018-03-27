شاهد ستيني أمريكي سائق ليموزين يصنع صاروخا ويحلق به

قام الأمريكي من ولاية كاليفورنيا، مايك هيوز، الذي يؤمن بأن كوكب الأرض مسطح، السبت، بالطيران على متن صاروخ ذاتي الصنع.

وحلق هيوز على متن جهازه "صاروخ البخار" إلى ارتفاع 570 مترا فوق سطح الأرض. وجرى تحليقه في منطقة مدينة إيمبوي المهجورة تقريبا الواقعة في جنوب كاليفورنيا على بعد 320 كيلومترا شرق لوس أنجلوس. وهبط هيوز بمظلة في صحراء موهافي على بعد 450 مترا من مكان الانطلاق.

وأفاد المخترع البالغ من العمر 61 عاما الذي يعمل سائقا لسيارة ليموزين، بأن حالته الصحية جيدة واشتكى من بعض الألم في الظهر فقط.

ويعتقد هيوز، وفقا لما أعلنه أكثر من مرة في رسالاته المنتشرة في يوتيوب، أن الأرض مسطحة. ويأمل بإنتاج صاروخ قد يساعده في بلوغ الفضاء للحصول على أي أدلة تثبت صحة اعتقاده.

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المصدر: رابتلي