شاهد شظايا أحد الصواريخ الحوثية في شوارع الرياض

تداول نشطاء سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة فيديوهات لشظايا الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وسقطت أجزاء منها في أحياء العاصمة الرياض بعد تدميرها في الجو.

وأظهر أحد المقاطع بقايا أحد هذه الصواريخ في شوارع العاصمة الرياض. وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الأحد، أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

المصدر: RT