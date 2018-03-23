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أ ف ب: السلطات الفرنسية تعلن بدء تنفيذ عملية أمنية لتحرير الرهائن

أول فيديو من منطقة احتجاز الرهائن في جنوب فرنسا

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أول فيديو من منطقة احتجاز الرهائن في جنوب فرنسا
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