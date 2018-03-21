الحوثيون يعلنون استهداف دفاعاتهم الجوية لمقاتلة سعودية

نشرت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين فيديو يظهر إصابة طائرة حربية يدعون أنها تابعة سلاح الجو السعودي، في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري تأكيده أن الطائرة التي أصيبت في أجواء صعدة من طراز F15، وكانت تقوم بقصف مناطق في المحافظة.

من جهتها أعلنت القيادة المشتركة للتحالف العربي، بقيادة الرياض، إطلاق صاروخ من الدفاعات الجوية في مطار صعدة والواقع تحت سيطرة الحوثيين على إحدى طائراتها الحربية، لكنها أكدت في نفس الوقت أن الطائرة استكملت مهمتها وتعاملت مع مصادر إطلاق النيران وعادت لقاعدتها بسلام.

المصدر: وكالات