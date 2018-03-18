عروسان تتريان يدخلان قفص الزوجية ومركز الاقتراع في يوم واحد

اختار العروسان كاميليا وهابوفا، وأرتور سوروفتسيف الـ18 من مارس موعدا لأهم حدث في حياتهما، وهو عقد قرانهما الذي آثرا أن يتكلل بتصويتهما في أحد مراكز الاقتراع في تتارستان الروسية.

فبعد مراسم التوقيع على عقد القران وإشهاره في دائرة الأحوال المدنية في مدينتهما في جمهورية تتارستان، توجه العروسان ومعهما 40 شخصا من المدعوين إلى مركز الاقتراع المجاور وأدليا بصوتيهما، في سابقة ربما كانت الأولى في تاريخ الانتخابات الروسية.

В Татарстане впервые проголосовали молодожены — Камилла Вахапова и Артур Суровцев, зарегистрировавшие отношения в день выборов. Вместе с ними на участок пришли еще 40 гостей свадьбы https://t.co/N8NNqvkMBBpic.twitter.com/KMw93LHWL8 — РИА Новости (@rianru) 18 марта 2018 г.

المصدر: نوفوستي