لأول مرة.. النجم الفرنسي جيرار ديبارديو ينتخب بجواز سفره الروسي

أدلى الممثل الفرنسي والمواطن الروسي جيرارد ديبارديو، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وحضر ديبارديو إلى السفارة الروسية في العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الانتخابات، حيث أدلى بصوته ليشارك في انتخاب رئيس جديد لروسيا. يذكر أن الممثل الفرنسي كان في وقت سابق قد حصل على الجنسية الروسية.

المصدر: Le figaro