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قديروف يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية

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قديروف يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية
Reuters Said Tsarnayev
رمضان قديروف
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أدلى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية التي انطلقت صباح اليوم في كافة الأراضي الروسية.

ويدلي الناخبون الروس اليوم الأحد بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

المصدر: تويتر

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