أكراد يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على عملية عفرين

احتشد الآلاف من المتظاهرين الأكراد في مدينة هانوفر الألمانية اليوم السبت، احتجاجا على العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في منطقة عفرين شمالي سوريا.

ووفقا للسلطات المحلية، فقد اندلعت مواجهات بين شرطة المدينة والمتظاهرين، ولكن هذه المواجهات كانت محدودة وتمت السيطرة عليها بسرعة، وهو الأمر الذي حذرت من وقوعه الاستخبارات الداخلية الألمانية أمس الجمعة.

كما حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، من وقوع أعمال عنف خلال احتفالات مطلع هذا الأسبوع، الخاصة برأس السنة الكردية المعروفة باسم "احتفالات النوروز" في مدينة هانوفر.

وكان الجيش التركي قد أطلق في 20 يناير الماضي مع عناصر من "الجيش السوري الحر" عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد الأكراد في منطقة عفرين شمالي سوريا.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة