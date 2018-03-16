نائب أوكراني يضرب نظيره ضربا مبرحا إثر خلاف على القانون!
Reuters Valentyn Ogirenko
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نشب عراك بين النائبين في البرلمان الأوكراني فاديم ايفتشنكو من حزب "الوطن"، واليكسي جيراشتشينكو من "تكتل بوروشينكو"، وذلك في ممشى إحدى القنوات الإخبارية بسبب خلاف على القانون.
وكتب النائب في البرلمان انطون جيراشتشينكو على صفحته في موقع "فيسبوك" أن العراك نشب بين النائبين بسبب خلاف على إلغاء قانون "تعديلات لازوفوفا"، لافتا إلى أن الصدام وقع في استوديو "القناة 5" واستمر منه وحتى موقع التحرير في القناة المذكورة.
المصدر: نوفوستي
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