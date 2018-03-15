السيسي يحتضن طفلين من أبناء قتلى القوات المسلحة المصرية

احتضن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طفلين من أبناء قتلى القوات المسلحة المصرية، أثناء فعاليات مؤتمر تثقيفي حضره مع عدد من قيادات الجيش داخل مركز المنارة في القاهرة.

وأجلس الرئيس السيسي للطفلين على كرسيه أثناء فعاليات الندوة.

ووعد السيسي "أبناء الشهداء" بصلاة العيد المقبل معا، قائلا: "إن شاء الله سنصلي صلاة العيد المقبل مع بعض".

وداعب السيسي، الطفل عمر قائلا: "لماذا لا ترتدي طاقيتك؟"، فرد الطفل: "الطاقية مع عمي"، فقال السيسي: "هات الطاقية يا عمي".

كما سأل الطفلة حبيبة: "ماذا تريد أن تصبح في المستقبل"؟، فردت حبيبة أنها تريد أن تكون دكتورة ضابطة مثلما كان يتمنى والدها.

المصدر: يوتيوب