 
مباشر
عاجل
كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر "روسيا بلد الإمكانيات" بموسكو

عراك حامي الوطيس في البرلمان التركي

فيديوهات

عراك حامي الوطيس في البرلمان التركي
Reuters Umit Bektas
البرلمان التركي- صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzf6

أثار مصادقة البرلمان التركي على مقترح "تحالف الأحزاب" الذي يسمح لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بإنشاء تحالف بينهما بنشوب عراك عنيف بالأيادي بين نواب مؤيدين وآخرين معارضين.

وفور إعلان نائب رئيس البرلمان أيسنور باهكيجابلي نتيجة التصويت، اندلع الشجار بين المشرعين والمعارضين الرئيسيين وقام العديد من البرلمانيين بتبادل اللكمات والتدافع وطاردوا بعضهم البعض في الغرفة.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة