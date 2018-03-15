عراك حامي الوطيس في البرلمان التركي
Reuters Umit Bektas
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أثار مصادقة البرلمان التركي على مقترح "تحالف الأحزاب" الذي يسمح لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بإنشاء تحالف بينهما بنشوب عراك عنيف بالأيادي بين نواب مؤيدين وآخرين معارضين.
وفور إعلان نائب رئيس البرلمان أيسنور باهكيجابلي نتيجة التصويت، اندلع الشجار بين المشرعين والمعارضين الرئيسيين وقام العديد من البرلمانيين بتبادل اللكمات والتدافع وطاردوا بعضهم البعض في الغرفة.
عراك عنيف بين نواب من حزب الحركة القومية، وحزب الشعب الجمهوري داخل البرلمان التركي، بعد التصويت على قانون مثير للجدل يتعلق بالانتخابات. pic.twitter.com/0WQjj8n8PS— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) ١٣ مارس، ٢٠١٨
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