عراك حامي الوطيس في البرلمان التركي

أثار مصادقة البرلمان التركي على مقترح "تحالف الأحزاب" الذي يسمح لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بإنشاء تحالف بينهما بنشوب عراك عنيف بالأيادي بين نواب مؤيدين وآخرين معارضين.

وفور إعلان نائب رئيس البرلمان أيسنور باهكيجابلي نتيجة التصويت، اندلع الشجار بين المشرعين والمعارضين الرئيسيين وقام العديد من البرلمانيين بتبادل اللكمات والتدافع وطاردوا بعضهم البعض في الغرفة.