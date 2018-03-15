بوتين يحقق حلم صبي روسي ويهديه جروا سويسريا
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قدم محافظ مدينة ياروسلافل الروسية فلاديمير سليبتسوف جروا سويسريا هدية من الرئيس فلاديمير بوتين لأحد الصبية في المدينة.
وكان الصبي اسمه إيليا وعمره 12 عاما يحلم بكلب من نوع الكلاب الراعية السويسرية منذ زمن طويل، وطلب من الرئيس الروسي تحقيق حلمه هذا في رسالة بعثها إليه في ديسمبر الماضي.
وقال إيليا، إنه كان يحلم بهذا النوع من الكلاب تحديدا مذ كان عمره ثلاث سنوات، ولم يكن يتوقع أبدا أن حلمه سيتحقق في يوم من الأيام، وعلى يد الرئيس بوتين عينه.
المصدر: نوفوستي
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