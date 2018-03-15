فيديو صادم لمسافر حاول الانتحار في مطار أمريكي

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة انتحار مسافر في أحد المطارات الأمريكية بعد مشادة كلامية مع شخص آخر داخل مبنى المسافرين.

وقالت تقارير إعلامية، إن الواقعة حصلت، أمس الثلاثاء، في مطار "هيرتسفيلد جاكسون الدولي"، في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.

وأكد متحدث باسم الشرطة، على أن الشخص الذي قفز من مكان مرتفع نحو الأرض في المطار، تم إسعافه على الفور، ونقله إلى المستشفى، ولم يفارق الحياة.

ورجحت الشرطة أن يكون المنتحر، واقعا تحت تأثير الكحول عندما قفز من طابق مرتفع داخل المبنى (D) في المطار.

المصدر: وكالات