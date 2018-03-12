شاهد.. مروحية تركية تستهدف مسلحين أكراد بين أشجار الزيتون في بلدة جنديرس السورية

قامت مروحية تركية من طراز "T129 Atak" بقصف مواقع المسلحين الأكراد في بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في سوريا، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا ضد الأكراد.

ويأتي هذا القصف في إطار العملية الجوية التي بدأتها القوات الجوية التركية بعد أن أحكمت القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" في 8 مارس الجاري سيطرتها على كامل بلدة جنديرس جنوب غربي عفرين.