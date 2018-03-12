شاهد.. الجيش السوري يستعيد سيطرته على مدينة مسرابا في الغوطة الشرقية

استعاد الجيش السوري أمس السبت سيطرته على مدينة مسرابا الاستراتيجية في منطقة الغوطة الشرقية.

واستمرت المعارك بين الجيش والمسلحين من أجل السيطرة على المدينة لعدة ساعات.

وقالت تقارير صحفية إن الجيش السوري حقق هدفه الرئيسي وهو شطر المنطقة إلى جزئين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش يبذل حاليا جهوده لتأمين المنطقة قبل مواصلة تحركه إلى الأمام في اتجاه حرستا.

المصدر: رابتلي