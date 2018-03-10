شاهد.. عسكريون كنديون يتساقطون كأوراق الشجر خلف ترودو!

في واقعة غريبة، أغمي على عسكريين كنديين أثناء كلمة رئيس الوزراء جاستين ترودو خلال حفل تنصيب المفوض الجديد لقيادة شرطة الخيالة الملكية.

وخلال حفل التنصيب الذي استمر 45 دقيقة في أكاديمية الشرطة الملكية الكندية في ريجينا، أمس الجمعة، أغمي على العسكريين (رجل وامرأة) في وقت متفاوت، ما اضطر زملائهما لإخراجهما من القاعة، فيما واصل ترودو كلمته.

وقال رقيب في الشرطة الملكية الكندية بعد الحفل إنه "من الشائع جدا أن يغمى على المشاركيين في مناسبات كهذه" وذلك بسبب طول مدة وقوفهم بلا استراحة.

هذا وتقلدت سيدة كندية تدعى بريندا لوكي منصب قيادة شرطة الخيالة الملكية، وتعد أول امرأة تتولى هذا المنصب.

المصدر: ديلي ميل