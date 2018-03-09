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عسكري كويتي يسقط أرضا مغشيا عليه أثناء مرور موكب الأمير!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة إغماء أحد الطلبة أثناء مرور موكب أمير الكويت صباح الأحمد الصباح خلال حضوره حفل تخرج الدفعة 21 للضباط بكلية علي الصباح العسكرية.

وأظهر الفيديو، لحظة مرور موكب الأمير، في ساحة الكلية، يتقدمه عدد من الطلبة وهم يؤدون عرضا عسكريا، ليسقط أحد العسكريين الواقفين على الأرض بشكل مفاجئ بعد أن تعرض فيما يبدو لحالة إغماء جراء "ضربة شمس".

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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