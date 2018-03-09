شاهد.. قوات سورية تبسط سيطرتها على مناطق داخل الغوطة الشرقية

نشر "الإعلام الحربي المركزي" التابع للقوات الرديفة للجيش السوري، مقطعا مصورا لعمليات التقدم على محاور داخل مناطق الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بالقرب من العاصمة السورية.

وقال الإعلام الحربي إن قوات تابعة للجيش السوري بسطت سيطرتها الكاملة على منطقتي حوش الأشعري، وحوش قبيبات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد مواجهات عنيفة، مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على مناطق في الغوطة الشرقية.

المصدر: الإعلام الحربي المركزي