شاهد.. صاحب مرسيدس شبه عاري يطرح لصا أرضا وينهال عليه بالضرب!

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لحظات دراماتيكية لشاب انهال بالضرب على لص حاول سرقة سيارته المرسيدس.

وطرح الشاب شبه العاري، الذي كان يرتدي فقط سروالا داخليا، اللص المزعوم أرضا، في تشيلسي غرب لندن، لينهال عليه بالضرب، مستخدما حركات المصارعين.

وعلت صيحاته قائلا: "لن تذهب إلى أي مكان، يا صاح. يجب أن نكون أغبياء".

وقيل إن المشتبه به حطم النافذة الخلفية للسيارة السوداء الفخمة، قبل أن يتنبه مالكها لذلك.

المصدر: ديلي ميل