شاهد النيزك المتفجر العظيم يسقط فوق الأورال

أظهر فيديو التقطته كاميرا تسجيل مثبتة في سيارة، لحظة سقوط نيزك متفجر عظيم، غاية في السطوع ليلة 3 مارس، في سماء منطقة الأورال الروسية.

ووفقا لخبير أكاديمي روسي، "تدل الومضة الزرقاء في الفيديو، على ارتفاع شديد في درجة حرارة النيزك المتهاوي، على ما يبدو، سقط هذا النيزك بسرعة عالية".

ويشير الخبير، إلى أن سطوع الومضة في التسجيل مماثل لسطوع القمر وهو في حالة البدر الكامل، لذلك يمكن أن يطلق عليه (نيزك متفجر عظيم).. وهذه الظاهرة يمكن أن تشاهد في منطقة ما، لمرة واحدة فقط، ، وهي نادرة جدا".

المصدر: lenta.ru