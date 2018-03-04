شاهد بالفيديو.. هبوط خطير جدا لأضخم طائرتي ركاب تابعتين لـ"Emirates" في عاصفة ثلجية

ظهر في الشبكة العنكبوتية تسجيل فيديو يظهر لحظة هبوط طائرتي إيرباص A380-800 للخطوط الإماراتية "Emirates"، يومي 1 و2 مارس، في مطار برمنغهام البريطاني.

وذكر في التعليق على المقطع أن حالة الطقس في برمنغهام كانت غير مناسبة لحركة الطيران، وذلك نظرا لتساقط الثلوج والرياح القوية، بالإضافة إلى تجمع الثلوج على المدرج.

المصدر: lenta.ru