الأمن الأوكراني يقتحم مخيم أنصار سآكاشفيلي في كييف

اقتحمت قوات الأمن الأوكراني مخيما أقامه أنصار الرئيس الجورجي السابق ميخائيل سآكاشفيلي واعتقلت العشرات، مخلفة جرحى عقب الاشتباكات مع المحتجين، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويظهر الشريط المصور أعدادا كبيرة من عناصر الأمن الأوكراني في محيط المخيم المذكور بالقرب من مبنى البرلمان "الرادا"، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن العملية خلفت 10 جرحى بينهم 4 من رجال الأمن.

وأقام أنصار الرئيس الجورجي السابق وعمدة أوديسا السابق ميخائيل سآكاشفيلي، المخيم منذ أكتوبر الماضي، احتجاجا على سياسة الحكومة الداخلية.

المصدر: وكالات



