أثناء مناظرة متلفزة.. مرشحة للرئاسة الروسية ترشق منافسا لها بالماء

رشقت كسينيا سوبتشاك، المرشحة لرئاسة روسيا، أحد منافسيها، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، بالماء، وذلك أثناء مناظرة تلفزيونية بثتها قناة "روسيا-1".

ووقعت الحادثة بعد أن قطع جيرينوفسكي كلمة المشارك الثالث في المناظرة، هو سيرغي بابورين (من حزب الاتحاد الشعبي الروسي)، أثناء الوقت المخصص للأخير.

ودعته سوبتشاك للهدوء في الوقت الذي دعاها بـ"الحمقاء"، قائلا: "ليس من الضروري جلب الفتيات من السوق إلى هنا. برنامج "البيت الثاني" (برنامج قدمته سوبتشاك في السابق) هو الفجور بحد ذاته.. دعوها تصمت".

وأجابت سوبتشاك أن "المشاركين في برنامج "البيت الثاني" يتصرفون بلياقة أكثر منه".

وواصل جيرينوفسكي في شتم سوبتشاك، ما دفع الأخيرة إلى رشقه بالماء.

وقالت "احترم نفسك. أنا أستخدم الآن أسلوبك الخاص"، في إشارة إلى قيام جيرينفسكي برشق خصمه السياسي، بوريس نيمتسوف، بعصير البرتقال، في برنامج متلفز بث على الهواء المباشر في العام 1995.

المصدر: وكالات

قدري يوسف