فيديو لمحاولة انتحار طالبة في جامعة اليرموك الأردنية

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لمحاولة طالبة في جامعة اليرموك بالأردن الانتحار ملقية بنفسها من شرفة المبنى.

ويظهر الفيديو تدخل عدد من الطلاب لثنيها، وإقناعها ومنعها من الانتحار.

وفي حين لم يعرف سبب إقدام الطالبة على هذا الأمر، أعلنت الجامعة أن الفتاة تدرس في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية، وأن قرارا بفصلها صدر سابقا، وذلك بعد إدانتها بواقعة جلب طالبة أخرى مكانها، لتؤدي عنها امتحانا في إحدى المواد.