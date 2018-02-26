بالفيديو.. عملية انتحارية فاشلة

حاول انتحاري تفجير نفسه مستهدفا مقر "عصائب أهل الحق" التابعة للحشد الشعبي وسط كركوك في العراق، إلا أن عناصر الحماية أطلقوا عليه النار وأصابوه قبل تنفيذ جريمته البشعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن عناصر حماية المقر تنبهوا للانتحاري الذي يرتدي حزاما ناسفا، وتمكنوا من إحباط الهجوم عند مدخل المقر الواقع في شارع المحافظة وسط كركوك دون وقوع أي خسائر بشرية.

المصدر: وكالات