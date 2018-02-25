موظف أردني يشمت بإقالة وزير الأوقاف بكسر جرة وراءه
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في حادثة طريفة قام موظف في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن بكسر جرة أمام الوزير المقال وائل عربيات لدى خروجه من الوزارة صباح اليوم.
وكان رئيس الوزراء قرر إجراء تعديل وزاري أمس يقضي بخروج الوزير عربيات من حكومته وتعيين عبد الناصر أبو البصل خلفا له.
وكسر الجرة هي عادة شعبية قديمة عرفت في بعض الدول العربية وتعود لاعتقاد عربي يظن متوارثوه أنهم بكسر الجرة الفخارية يودعون النحس والحزن ويستقبلون التفاؤل والفرح.
المصدر: عمون
نادر همامي
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