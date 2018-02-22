أطفال ياكوتيا يصبون الماء على أنفسهم رغم برودة شديدة

أنتج هواة رياضة الكاراتيه من مدينة ياكوتسك في سيبيريا، وبينهم أطفال، فيديو يظهر لحظة صب الماء على أنفسهم، وذلك في ظروف شتوية قاسية حيث وصلت درجات الحرارة إلى 30 تحت الصفر.

ويأتي ذلك ردا على تصريح نشره الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو في صفحته على إنستغرام حول تأثير الاحتباس الحراري على انخفاض حرارة الجو في شرق روسيا والصين.

وفي بداية الفيديو يشكر أحد الأطفال من ياكويتسك ليوناردو دي كابريو على اهتمامه ويؤكد له أن كل شيء على ما يرام في سيبيريا.