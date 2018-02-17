شاهد بالفيديو تفجير القوة الإسرائيلية في قطاع غزة - عملية إخلاء الجنود

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين، حالة اثنين منهما حرجة، بتفجير عبوة ناسفة قرب الجدار الحدودي جنوبي قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوة عسكرية تابعة للجيش استهدفت بانفجار عبوة ناسفة، مضيفا أن الدبابات الإسرائيلية ردت على التفجير بقصف مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في القطاع.







>> תיעוד מאזור פיצוץ המטען בדרום גבול רצועת עזה @Itsik_zuarets (צילום: MivzakLive) pic.twitter.com/E5x3N5Kn3b — כאן חדשות (@kann_news) February 17, 2018