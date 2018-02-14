بالفيديو.. طائرة أمريكية بلا طيار تستهدف دبابة لقوات موالية للجيش السوري

نشر البنتاغون فيديو لغارة جوية نفذتها طائرة أمريكية بلا طيار، استهدفت دبابة قالت إنها تابعة لقوات موالية للجيش السوري، يوم الأحد الماضي في محافظة دير الزور.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي اشترط عدم نشر اسمه قوله إن اثنين على الأقل من القوات الموالية للحكومة السورية قتلا في الضربة.

وقال الجيش الأمريكي إنه دمر الدبابة بعدما دخلت مرمى نيران القوات الموالية للولايات المتحدة مدعومة بغطاء مدفعي.

وتعد هذه ثاني ضربة أمريكية تستهدف قوات موالية للحكومة السورية في أقل من أسبوع.

المصدر: رويترز