بالفيديو.. مئات "الدواعش" يستسلمون في إدلب

وثق شريط فيديو نشرته مواقع موالية للجماعات المسلحة في "إدلب"، عملية استسلام المئات من مسلحي "داعش" الإرهابي لمجموعات مسلحة تنطوي تحت جناح "هيئة تحرير الشام" المصنفة إرهابيا أيضا.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت في وقت سابق بأن المئات من مسلحي تنظيم "داعش" سلموا أنفسهم إلى "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري والفصائل المتحالفة معها في منطقة الخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي التي سيطر عليها "داعش" مؤخرا.

المصدر: وكالات