فيديو نشره ناشطون.. أهالي سيناء يقبضون على "سعودي ومغربي" لحظة هروبهما
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نشرت مواقع إخبارية مصرية شريطا يظهر عددا من أهالي سيناء، يطاردون "دواعش" فارين من هجوم الجيش المصري، وألقوا القبض على اثنين منهم، أحدهم قال إنه من السعودية والآخر من المغرب.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش المصري الاثنين، عن تصفية 12 مسلحا وإلقاء القبض على أكثر من 90 شخصا وتدمير 60 هدفا للعناصر المتطرفة في إطار عملية "سيناء-2018" التي انطلقت الجمعة الماضي.
المصدر: الفجر + ناشطون على موقع يوتيوب
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