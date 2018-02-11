 
مباشر

كتلة جليدية ضخمة تسقط من السماء كادت تقتل المارة

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juus

انتشر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في أحد شوارع لندن، يظهر عامل نظافة، نجا بالصدفة من حادثة سقوط كتلة جليدية ضخمة من السماء بالقرب منه.

ومن غير الواضح من أين سقطت الكتلة التي بحسب تقدير عامل النظافة كانت تزن نحو 10 كغ، لكن يرجح أن تكون سقطت إما من طائرة حلقت فوق المنطقة، أو أنها  تمثل ظاهرة من الظواهر الطبيعية.  

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة