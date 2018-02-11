كتلة جليدية ضخمة تسقط من السماء كادت تقتل المارة

انتشر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في أحد شوارع لندن، يظهر عامل نظافة، نجا بالصدفة من حادثة سقوط كتلة جليدية ضخمة من السماء بالقرب منه.

ومن غير الواضح من أين سقطت الكتلة التي بحسب تقدير عامل النظافة كانت تزن نحو 10 كغ، لكن يرجح أن تكون سقطت إما من طائرة حلقت فوق المنطقة، أو أنها تمثل ظاهرة من الظواهر الطبيعية.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا