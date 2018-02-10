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شاهد لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بالمظلة بعد إصابة طائرتهما بنيران سورية

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شاهد لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بالمظلة بعد إصابة طائرتهما بنيران سورية
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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بالمظلة من المقاتلة F16 التي تم قصفها بنيران سورية، لتتحطم على هضبة الجولان.

المصدر: مواقع إسرائيلية

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