شاهد لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بالمظلة بعد إصابة طائرتهما بنيران سورية

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بالمظلة من المقاتلة F16 التي تم قصفها بنيران سورية، لتتحطم على هضبة الجولان.

🔴 URGENT |



Israeli pilot caught on video after ejecting from F16. Israeli Defence Forces says the attack executed by Iran and its proxies — developing pic.twitter.com/tnpuCkB2ub — Vocal Europe (@thevocaleurope) 10 février 2018

المصدر: مواقع إسرائيلية