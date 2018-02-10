شاهد لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بالمظلة بعد إصابة طائرتهما بنيران سورية
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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين بالمظلة من المقاتلة F16 التي تم قصفها بنيران سورية، لتتحطم على هضبة الجولان.
🔴 URGENT |— Vocal Europe (@thevocaleurope) 10 février 2018
Israeli pilot caught on video after ejecting from F16. Israeli Defence Forces says the attack executed by Iran and its proxies — developing pic.twitter.com/tnpuCkB2ub
المصدر: مواقع إسرائيلية
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