عسكري أمريكي متقاعد يبكي على الهواء في وصفه لشجاعة الطيار الروسي (فيديو)

أجهش العسكري الأمريكي المتقاعد، ستيف سولا، بالبكاء على هواء RT أثناء تحدثه عن شجاعة وتضحية الطيار الروسي الرائد رومان فيليبوف الذي قتله مسلحون عقب إسقاط طائرته في إدلب السورية.

وأشار سولا خلال مقابلة مع قناة RT الناطقة بالإنجليزية إلى أن فيليبوف كان يعي ما هي فرصه للبقاء على قيد الحياة بعد إسقاط الطائرة، لكنه "فضل الاشتباك مع المسلحين على الأسر".

وأضاف أن الرائد فيليبوف "فعل ما كان يجب فعله"، وقال سولا إنه لا يعرف ما إذا كان يملك بما يكفي من الشجاعة للتضحية بحياته من أجل رفاق السلاح على غرار فيليبوف أم لا في خيار صعب كهذا.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا