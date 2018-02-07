دقيقة صمت في فلاديفوستوك على روح الطيار فيليبوف

شارك بحارة أسطول المحيط الهادئ وطلاب المدارس العسكرية وسكان من فلاديفستوك اليوم، في تجمع تأبيني إحياء لروح بطل روسيا الرائد رومان فيليبوف الذي قتل مؤخرا في إدلب السورية.

وحضر الفعالية كذلك ممثلو السلطات التنفيذية والتشريعية في فلاديفستوك.

وأشاد الخطباء بشجاعة الرائد فيليبوف، وأشاروا إلى أنه بقي وفيا للقسم العسكري حتى النهاية، وأظهر للعالم كله صلابة الإنسان الروسي.

ووقف المشاركون دقيقة صمت على روح الرائد فيليبوف ووضعوا باقات الزهور عند نصب "المقاتلين الذين قضوا في النزاعات الإقليمية المسلحة".

المصدر: وكالات

ادوارد سافين