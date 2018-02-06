بوتين يزور متحفا تاريخيا في ذكرى الانتصار في معركة ستالينغراد

بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار على قوات ألمانيا النازية في معركة ستالينغراد، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحف "روسيا – تاريخي" التفاعلي بمدينة فولغوغراد.

وشاهد الرئيس الروسي معروضات لقطع تم انتشالها من زورق تابع لأسطول الفولغا الحربي، الذي كان مفقودا منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.

كما تواصل بوتين مع المتطوعين الذي شاركوا في تنظيم مراسم إحياء ذكرى معركة ستالينغراد، واطلع على برنامج تفاعلي يروي قصة حياة الجنود المفقودين الذين شاركوا في معركة ستالينغراد.