لحظة الاعتداء على النائب العبادي داخل البرلمان العراقي

أظهر شريط فيديو نشر على موقع "يوتيوب"، لحظة اعتداء النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي على عضو اللجنة المالية جبار العبادي.

ويبدو في الشريط المصور عدد من النواب الأكراد وهم يقاطعون بالكلام القراءة الثانية للموازنة الاتحادية، ومن ثم تطور الجدال إلى اشتباك بالأيادي، ما أضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لتهدئة الأوضاع.

يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق طالبوا بنسبة 14 % من الموازنة الاتحادية، وعلى ما أقره صندوق النقد الدولي لدعم حكومة العراق في مؤتمرات المانحين.

المصدر: يوتيوب