في مشهد يحبس الأنفاس.. كاسحة جليد تفتح الطريق

По пути к Диксону нам встретился «Таймыр» — атомный ледокол, предназначенный для проводки судов в устья сибирских рек. Огромная махина. Ещё на подступах к нам лёд начал дрожать. А когда подошёл, то было настолько круто, что и словами сложно описать!

