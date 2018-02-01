الوليد بن طلال: كلنا تحت إمرة الوطن ثم الملك ثم ولي العهد..

بعد أيام من خروجه من فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، كشف الأمير السعودي ورجل الأعمال البارز الوليد بن طلال عن مواظبته على الصيام يومي الاثنين والخميس، وعن أن نظامه الغذائي نباتي.

وأجرى الإعلامي السعودي أحمد العرفج أمس أول لقاء مع الوليد بن طلال بعد انتهاء فترة الاحتجاز في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض التي استمرت نحو 3 أشهر.

وبدا الملياردير السعودي في التسجيل المصور بمزاج رائق ومعنويات عالية، وتحدث مع الإعلامي السعودي بنبرة فيها الكثير من الدعابة والمرح.

وقال الوليد بن طلال في نهاية هذا الحوار القصير كلنا نحن "تحت أمر الوطن ثم الملك ثم ولي العهد".

المصدر: يوتيوب

محمد الطاهر