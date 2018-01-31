فيديو.. لحظة تسليم الألوية الرئاسية في عدن إلى جبهة الساحل الغربي

نشر في الإنترنت مقطع فيديو يظهر لحظة تسليم المقار والمعسكرات التابعة للحكومة اليمنية في عدن للجنة الوساطة التابعة لجبهة الساحل الغربي بقيادة أبي زرعة المحرمي.

وقاد الوساطة لتسليم المقار والمعسكرات العميد مسفر الحارثي مدير هيئة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع اليمنية بإشراف مباشر من لجنة التحالف العربي بقيادة السعودية وبتوجيهات منه.

وسلمت المقار والمعسكرات لقوات تتبع لقائد جبهة الساحل الغربي حمدي شكري الصبيحي والقيادي البارز في المقاومة بمحافظة لحج عبد الرحمن اللحجي.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا